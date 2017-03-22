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«ليفاندوفسكي» يطالب بعدم المبالغة بقوة ريال مدريد

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«ليفاندوفسكي» يطالب بعدم المبالغة بقوة ريال مدريد «ليفاندوفسكي» يطالب بعدم المبالغة بقوة ريال مدريد

التحرير

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طالب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بضرورة دخول بايرن ميونيخ، مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، دون الشعور بأية عقدة نقص أمام الفريق الملكي، وذلك حسبما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويواجه كارلو أنشيلوتي فريقه القديم ريال مدريد في قمة منتظرة الشهر المقبل في ربع نهائي دوري الأبطال، ويعاني بايرن ميونيخ من سجل ضعيف أمام الفرق الإسبانية في دوري الأبطال، بعدما ودع آخر 3 نسخ من دور نصف النهائي أمام أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأوضح ليفاندوفسكي، أن اللاعبين في بايرن ميونيخ يمتلكون فرصة كبيرة للتتويج بالألقاب كما هو الحال مع ريال مدريد، مشيرا إلى أنه يرغب في التتويج بجميع الألقاب مع الفريق البافاري هذا الموسم، والحصول على ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وأشار ليفاندوفسكي، إلى ضرورة عدم منح أي أفضلية لريال في الفوز بالمباراة، خاصة أن بايرن ميونيخ يمتلك كوكبة من النجوم، لا تقل في أي شيء عن تلك التي يمتلكها الفريق الملكي، مؤكدا على أن لاعبي البايرن لم ينسوا بعد خسارة 2014، ويركزون بقوة لفرض أسلوبهم في المباراة.

وأضاف المهاجم البولندي، أن التتويج بدوري أبطال أوروبا يعد حافزًا كبيرًا يعمل من أجله بكل قوة، مشيرا إلى أن الفوز باللقب هو الأكبر لجميع اللاعبين في تلك المرحلة من الموسم.

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التحرير

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