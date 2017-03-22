«ناينجولان» يعترف بالحديث مع كونتي للإنضمام إلى تشيلسي

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اعترف متوسط ميدان روما رادجا ناينجولان، بتحدثه مع أنطونيو كونتي حول إمكانية إنتقاله إلى تشيلسي، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعادته الكبيرة بتواجده في صفوف ذئاب العاصمة، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي سبورتس".

وأوضح ناينجولان، أن تشيلسي كان مهتما بالتعاقد معه وتحدث بالفعل مع أنطونيو كونتي، مشيرا إلى مشاهدته الكثير من مباريات الدوري الإنجليزي، ولديه العديد من الأصدقاء هناك، واصفا إياه بالدوري الأقوى في العالم.

وأضاف اللاعب البلجيكي، أن على اللاعب اتخاذ العديد من القرارات الهامة في مسيرته، مشيرا إلى أنه يحظى حاليا بموسم جيد للغاية مع روما وعندما يفتح سوق الانتقالات الصيفية سيتحدث بشأن مستقبله مع الفريق.