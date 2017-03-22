ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم في أسوان إلى 113 تلميذًا

أسوان - إيهاب عمران:

ارتفع عدد المصابين بحالات تسمم بأسوان إلى 113 تلميذًا، وجرى نقلهم إلى مستشفيات كوم أمبو المركزى ونصر النوبة .

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، لـ"مصراوي"، إن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي بمدرسة الشيخة رفقة محمد الابتدائية بقرية نجع العرب 113.

وأوضح أن التلاميذ المصابين يعانون من حالات قئ وغثيان وآلام في المعدة.

وأشار الحنفي إلى أنه جرى إجراء الإسعافات الأولية لهم بالمستشفى وحالتهم مستقرة .

وأضاف أن اللواء مجدي حجازي محافظة أسوان انتقل إلى المستشفي بكوم امبو للاطمئنان على حالة حالة التلاميذ والتعرف على مدى تلقيهم الرعاية الكاملة.