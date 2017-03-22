إجازة إجبارية لـ 5 تلاميذ مصابين بـ"الجديري المائي" في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

منحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، من5 تلاميذ أصيبوا بالجديري المائي إجازة مرضية إجبارية لحين تماثلهم للشفاء لمنع انتقال العدوي لزملائهم.

وقال الدكتور أسامة الدسوقي، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في تصريحات صحفية، إن مديرية الصحة بالمحافظة قررت فور الاشتباه في إصابة 5 طلاب بمرض الجديري المائي اتخاذ الإجراءات الوقائية بعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالمنازل ومنحهم إجازة لمدة أسبوعين بمعرفة الفريق الصحي بالوحدات الصحية وبالتنسيق الكامل مع التأمين الصحي وحصر المخالطين لهم بالمنازل.

وأكد أسامة أن المديرية تجري حملات للتثقيف الصحي اللازم بالمدارس والمنازل عن طرق العدوى للمرض والوقاية المتمثلة في وجود فتحات تهوية جيدة، وتعقيم المكان، وفحص الطلاب.

وشدد الدسوقي أن هذه الفترة من العام تعد "موسم" انتشار هذا المرض الذي لا يمثل خطورة علي حياة التلاميذ.