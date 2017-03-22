بالصور.. محافظ الإسكندرية للمواطنين: "العمل مستمر ببطاقات الخبز الورقية"

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد سلطان، محافظ اﻹسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بشوارع حي المنتزه أول، تفقد خلالها عددا من المخابز البلدية، للتأكد من انتظام توزيع حصص الخبز على المواطنين.

وأكد المحافظ خلال الجولة التي رافقه فيها مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، على استمرار العمل بالبطاقات الورقية، لحين إصدار البطاقات الإلكترونية، قائلا: "لن أسمح بأي تقصير تجاه المواطنين".

واستمع "سلطان" إلى شكاوي المواطنين واحتياجاتهم، واستفسر منهم عن مدى رضائهم عن جودة الخبز وتوفره، وذلك منعا لحدوث أي تلاعب أو استغلال للمواطنين وتطبيق أحكام القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام الرقابة على المخابز.

ووجه المحافظ المواطنين في حالة حدوث أي شكوى أو امتناع أي مخبز عن صرف حصة أي مواطن بالبطاقات الورقية؛ بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١١٤ أو الأرقام الأرضية، لاتخاذ كافة الإجراءات ومعاقبة المخالفين في الحال.

وكانت الإسكندرية قد شهدت احتجاجات واسعة وقطع طرق من جانب المواطنين في 7 مارس الجاري، بعد رفض أصحاب المخابز تسليمهم حصص الخبز بالبطاقات الورقية، وفقا لتعليمات وزارة التموين، قبل أن تتراجع عن قرارها.