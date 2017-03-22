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أولاند يستعرض إجراءات منع هجمات إلكترونية محتملة تستهدف الانتخابات الرئاسية

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أولاند يستعرض إجراءات منع هجمات إلكترونية محتملة تستهدف الانتخابات الرئاسية أولاند يستعرض إجراءات منع هجمات إلكترونية محتملة تستهدف الانتخابات الرئاسية

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند

باريس (أ ش أ)
اجتمع الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند اليوم الأربعاء بمجلس الدفاع والأمن القومي لاستعراض التدابير الرامية لحماية الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد نحو شهر.

وذكرت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) - في بيان لها - أن المجلس بحث أيضا تعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية بمطار باريس - أورلي يوم 18 مارس، مشيدا برد فعل وفاعلية قوات الجيش والشرطة في التعامل مع الاعتداء.

ووجه الرئيس اولاند بالإبقاء على أعلى درجات التأهب في ظل التهديد الإرهابي المرتفع وفي أعقاب الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا.

كما تناول مجلس الدفاع - بحسب بيان الإليزيه - تطورات الأزمات الدولية وسير عمليات الجيش الفرنسي الخارجية لمحاربة المجموعات المسلحة الإرهابية.

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