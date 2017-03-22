البابا تواضروس: لبنان وردة العرب.. والحريري يرد: مصر سباقة في دعمنا

القاهرة ـ مصراوي:

قال البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إن "لبنان هي وردة العرب بين أقطار الوطن العربي، وهي موجودة بتاريخها ودورها في الفن والثقافة والسياحة، وإن ما يجمع مصر ولبنان هو العيش المشترك".

وأضاف البابا، خلال استقباله اليوم الأربعاء سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافقه له، أن "مصر هي بلاد النيل الأب العظيم لهذا الوطن، ونرحب بكم في الكنيسة القبطية كواحدة من أقدم الكنائس في الشرق".

وأكد البابا أننا "ندرك عظمة لبنان كبلد لها تاريخ وحضارة وطبيعة، وعلاقات، وتشرفنا باسقبال الرئيس العماد ميشال عون، وفرحين باستقرار مؤسسات لبنان".

ورد الحريري على البابا تواضروس، قائلًا "نحن نعتبر أنفسنا هنا في مصر وكاننا في ديارنا، مصر دائمًا مع لبنان في السراء والضراء، وهي من الدول السباقة دائمًا في مساندتنا ، وفي هذه المرحلة يجب أن نقف مع بعض لنواجه التحديات التي نواجهها ومنها الاقتصادية وكافة اشكال التعاون بيننا هو لترسيخ هذه العلاقة فنحن نؤمن بالعيش المشترك. كلنا نتعاون معًا في هذه المرحلة الصعبة والحق ينتصر".