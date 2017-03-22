لجان حكومية لفحص تخزين الوجبات المدرسية بالمحافظات بعد حوادث التسمم الأخيرة

كتب - محمد غايات:

قال مصدر حكومي رفيع المستوي ، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر تعليمات بدفع لجان متابعة لجميع المحافظات.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي الأربعاء، أن مهام اللجان هي العمل علي الوقوف على صحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بتخزين وتداول الوجبات المدرسية داخل المدارس، وإتباع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتعاقد، والفحص قبل الاستلام لضمان وصولها للطلاب بحالة ممتازة.

وشهدت مدراس بخمسة محافظات هي ( المنوفية وبني سويف والسويس وأسوان و القاهرة) عشرات حالات التسمم بين التلاميذ في غضون 10 أيام، عقب تناولهم وجبات مدرسية تحتوي على البسكويت الجاف.

وقرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، التحفظ على مسؤولي توريد التغذية المدرسية لمدارس السويس، بعد اصابة التلاميذ في 4 مدارس بالقطاع الريفي بالتسمم، عقب تناول التغذية المدرسية، كما قرر التحفظ على سيارة التغذية المدرسية.

وانتقل اللواء أحمد حامد، واللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس لمستشفى السويس العام، لمتابعة حالة التلاميذ المصابين، والإجراءات الطبية والإفاقة بالمستشفى العام.

كان مستشفى السويس العام قد استقبل 95 تلميذا مصابا بالتسمم، بعد تناول بسكويت التغذية المدرسية، كما استقبل مستشفى التأمين الصحي 45 حالة أخرى وجميع الحالات مستقرة.