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تأجيل دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك لـ 4 يونيو

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تأجيل دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك لـ 4 يونيو تأجيل دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك لـ 4 يونيو

مصراوي Masrawy

بطلان عمومية نادي الزمالك

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتي يطالب فيها ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وترشح أحمد جلال إبراهيم لمنصب نائب رئيس النادي، لجلسة 4 يونيو المقبل .

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 21656، أن الدعوى لإجراء الجمعية العمومية جاء بالمخالفة للقانون والدستور، فضلاً على ترشح المدعي عليه.

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت بأحقية كلًا من وائل عوض وأشرف محمد، عضوي النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد في المشاركة بالجمعية العمومية للنادي والتي كان مقررًا لها الخميس والجمعة الماضيين.
وأكد طارق الأعصر مدير الشئون القانونية بالنادي الأهلي، أن قرار إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في كشوفات الجمعية العمومية، لن يلغي فاعليات اجتماع العمومية، على أن يتم إدراج الأسماء، في الجمعيات العمومية المقبلة.

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