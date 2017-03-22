بالصور.. كفر الشيخ تحتفل بالأمهات المثاليات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، احتفالا بالأمهات المثاليات العشرة على مستوى المحافظة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد الأم.

جاء ذلك بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتيرالعام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد.

أكد محافظ كفر الشيخ، خلال كلمته أن المرأة شريك أساسي في المجتمع، موضحا أن دورها أساسي في تربية الأبناء، لذلك تضم ملفات الأمهات المثاليات، قصص ونماذج من الكفاح، تؤكد مدى تحمل المرأة المصرية لأصعب الظروف.