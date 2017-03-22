"بيطري البحيرة": القضاء على بؤر إنفلونزا الطيور في 3 مراكز

البحيرة – أحمد نصرة:

قال الدكتور جاد الله أحمد الخولي، مدير مديرية الطب البيطري، بالبحيرة، اليوم الأربعاء، أن الجهود البيطرية بالمحافظة استطاعت محاصرة البؤر المكتشفة لفيروس إنفلونزا الطيور، بمسار الطيور المهاجرة بمراكز إدكو والمحمودية وكفر الدوار، والقضاء على الفيروس.

وسبق اكتشاف حالات إيجابية ببعض عينات طيور التربية المنزلية، وكذلك عينات الطيور المهاجرة، والمسحوبة بمعرفة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتم التخلص من النافق، والتحصين حول البؤرة في دائرة نصف قطرها 9 كم، والتحصين بجرعة تنشيطية بعد الجرعة الأولى بـ21 يوما.

أعقب ذلك عمل تقص نشط بمعرفة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز إدكو، وسحب عينات من طيور التربية المنزلية بقرى الهوارية ومياح ومنشأة الأمل، وتحليلها بالمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، ووردت نتيجة العينات سلبية لإنفلونزا الطيور، وجار عمل التقصي والتوعية اللازمة للأهالي لتفادي تكرار الإصابة.