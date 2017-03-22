بعد تسمم 140 تلميذًا.. محافظ السويس يتحفظ على مسؤولي توريد التغذية للمدارس

السويس ـ حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، التحفظ على مسؤولي توريد التغذية المدرسية لمدارس السويس، بعد اصابة التلاميذ في 4 مدارس بالقطاع الريفي بالتسمم، عقب تناول التغذية المدرسية، كما قرر التحفظ على سيارة التغذية المدرسية.

وانتقل اللواء أحمد حامد، واللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس لمستشفى السويس العام، لمتابعة حالة التلاميذ المصابين، والإجراءت الطبية والإفاقة بالمستشفى العام.

كما قرر المحافظ وقف صرف التغذية المدرسية بجميع مدارس السويس، لحين سحب عينات من مخازن البسكويت بالمدارس التي أصيب فيها التلاميذ، وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها، للوقوف على سلامتها.

كان مستشفى السويس العام قد استقبل 95 تلميذا مصابا بالتسمم، بعد تناول بسكويت التغذية المدرسية، كما استقبل مستشفى التأمين الصحي 45 حالة أخرى وجميع الحالات مستقرة.