الهجان للأمهات المثاليات بقنا: "ضربتن أروع الأمثلة في العطاء والتضحية" (صور)

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

كرّم عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والعقيد وليد محمد، المستشار العسكري بقنا، اليوم، الأمهات المثاليات بالمحافظة، في الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي، صباح اليوم بقاعة السندريلا بمناسبة عيد الأم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

شهد الاحتفال تكريم 4 أمهات مثاليات، وهن أنصاف صمويل سكلا، الأم المثالية الأولى، وحايقة صابر إسماعيل، الأم المثالية الثانية، وسالمة سالم محمد، الأم المثالية الثالثة، وسعيدة عبيد، الأم المثالية الرابعة، ومنحهن شهادات استثمار وشهادات تقدير.

وقدّم الهجان خلال الاحتفال، التهنئة للأمهات المثاليات بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن اختيار الأمهات المثاليات لهذا العام تم طبقًا للضوابط المنظمة والمعمول بها بوزارة التضامن الاجتماعي، وأن هذا التكريم يأتي كعرفان بالجميل لأنهن ضربن أروع الأمثلة في العطاء والتضحية ونكران الذات.

وأكد الهجان، أن الأمهات المثاليات يمثلن نماذج يفخر بها المجتمع، لما قدمنه من قصص كفاح وتضحيات، وقدرتهن على التغلب على قسوة الظروف ومواجهة أعباء الحياة، من أجل تربية أبنائهن، ومساهمتهن في خلق جيل جديد قادر على خدمة وطنه.