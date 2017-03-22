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7 ملايين جنيه لإنشاء شبكة صرف متكامل لقرى الجغيلي بالفرافرة

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7 ملايين جنيه لإنشاء شبكة صرف متكامل لقرى الجغيلي بالفرافرة 7 ملايين جنيه لإنشاء شبكة صرف متكامل لقرى الجغيلي بالفرافرة

مصراوي Masrawy

أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، العمل على إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بقرى عبدالمجيد الجغيل بمركز ومدينة الفرافرة. 

وأكد وكيل وزارة الإسكان، في بيان له، أن المشروع يشمل إنشاء خط طرد صرف صحي، بالإضافة إلى انحدار للصرف، وإنشاء محطة معالجة للصرف، وأخرى للرفع لافتا أن التكلفة الإجمالية للمشروع 7 ملايين جنيه.

كما أضاف وكيل الإسكان، أنه يتم أيضا استكمال العمارة الثالثة للحالات الأولى للرعاية بمدينة الفرافرة بتكلفة 1.6 مليون جنيه.

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