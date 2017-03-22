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إصابة 27 تلميذا باشتباه تسمم في بني سويف

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إصابة 27 تلميذا باشتباه تسمم في بني سويف إصابة 27 تلميذا باشتباه تسمم في بني سويف

مصراوي Masrawy

إصابة 27 تلميذا باشتباه تسمم في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:
استقبلت مستشفيات بني سويف، اليوم، 27 تلميذا، لإصابتهم بأعراض تسمم غذائي، من إسهال ومغص، وجاري تقديم الإستعافات الأولية لهم.
وفي مستشفى الفشن، يعالج 17 تلميذا من مدرسة دلهانس الابتدائية، من اشتباه التسمم، كما استقبل مستشفى إهناسيا المركزي 5 حالات بنفس الأعراض، و5 حالات أخرى بمستشفى ببا المركزي.
وأكد التلاميذ المصابون على تناولهم الوجبة المدرسية المكونة من بسكويت جاف، تم توزيعه عليهم، اليوم الأربعاء، داخل المدارس، وبعدها شعروا بحالة من الإعياء الشديدة، قبل أن ينقلهم أولياء أمورهم والمدرسون إلى المستشفيات.

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