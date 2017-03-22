وزير الداخلية يشهد حفل تخريج دفعة استئنائية للضباط المتخصصين بكلية الشرطة

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

شهد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، مراسم تخريج الدفعة الاستثنائية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/2017 تخصص "طب بشري" وذلك بمقر أكاديمية الشرطة.

وصدق وزير الداخلية، على منح الخريجين دبلوم العلوم الشرطية، مع تعيينهم برتبه ملازم أول تحت الاختبار.

وقام الخريجون وقوامهم "45" بأداء اليمين أمام الوزير خلف اللواء دكتور كبير مُعلمي كلية الشرطة تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.