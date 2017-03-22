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بالصور- موظفون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل رئيس دار الكتب

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مصراوي Masrawy

احتجاج موظفي دار الكتب (1)احتجاج موظفي دار الكتب (1)

احتجاج موظفي دار الكتب (2)احتجاج موظفي دار الكتب (2)

احتجاج موظفي دار الكتب (3)احتجاج موظفي دار الكتب (3)

احتجاج موظفي دار الكتب (4)احتجاج موظفي دار الكتب (4)

احتجاج موظفي دار الكتب (5)احتجاج موظفي دار الكتب (5)

كتبت- نسمة فرج:
نظم عدد من الموظفين بدار الكتب والوثائق، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية طالبوا خلالها برحيل الدكتور محمود الضبع رئيس دار الكتب والوثائق بسبب ظهور العديد من المشاكل بالدار في الفترة الأخيرة.

وقال بكري سلطان رئيس قطاع الترميم بدار الكتب: "نطالب برحيل الضبع لأن مشاكلنا ما زالت قائمة ولم تحل".

وأضاف سلطان أن "الضبع أبلغهم أنه سيترك الدار في 31 مارس، ولكنه الآن يقول إنه إذا رحل فلن يحصل العاملين على أجورهم".

وقال محمد عصام الموظف بإدارة المشتريات، إنهم لم يتقاضوا بدلاتهم منذ شهور، مطالبًا بصرف الرواتب والبدلات اليوم.

وأضاف الموظف: "أنا مادفعتش إيجار الشقة ولا بدّ أن يعلم الدكتور الضبع أن من بين الموظفين من يطرد من سكنه بسبب تأخر الايجار".

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