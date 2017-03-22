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"إمارات مصر" تتبرع لمستشفى بولاق الدكرور بـ 1.5 مليون جنيه

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"إمارات مصر" تتبرع لمستشفى بولاق الدكرور بـ 1.5 مليون جنيه "إمارات مصر" تتبرع لمستشفى بولاق الدكرور بـ 1.5 مليون جنيه

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محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

كتبت- ندى الخولي:
استقبل اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء.

وأعلنت محافظة الجيزة، تبرع شركة إمارات للمنتجات البتروليى بمبلغ 1.5 مليون جنيه لصالح مستشفى بولاق الدكرور العام، حيث قدم شيك التبرع محمد جمعة، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة إمارات مصر لشراء أجهزة ومعدات طبية.

وأشاد محافظ الجيزة -في بيان اليوم- بجهود مبادرة "إمارات مصر" في مبلغ التبرع، مؤكدًا أن ذلك يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وتعزز العمل المجتمعي المشترك وتمكين المستشفيات من المشاركة في علاج الحالات المرضية وتوفير البرامج العلاجية للمرضى.

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