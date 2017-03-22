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غداً.. انطلاق المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بشرم الشيخ

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غداً.. انطلاق المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بشرم الشيخ غداً.. انطلاق المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بمدينة شرم

كتب - مصطفى المنشاوي:
تنطلق غدًا الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بمدينة شرم الشيخ، والذي ينعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري، من أجل التعريف بما تمتلكه من مقومات للسياحة العلاجية، وتنظمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الصحة ووزارة التعليم والبحث العلمى، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح .

وأشارت وزارة السياحة في بيان اليوم، إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بما تمتلكه مصر من مقومات للسياحة العلاجية على رأسها مؤسسات علاجية وتخصصية في كافة مجالات الطب ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي مما يجعلها مقصدا سياحيا وعلاجيا عالميا ويحقق مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بوجه عام ومحافظة جنوب سيناء بوجه خاص.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذا المؤتمر يساهم فى الترويج لنمط سياحي جديد وواعد مما يمثل ميزة تنافسية للمقصد السياحى المصرى وخاصة مع انخفاض تكاليف العلاج بمصر عن أية دولة أخرى بالعالم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يشارك به العديد من الدول التي تمتلك خبرات في مجال السياحة العلاجية من بينها الكويت وبيلاروسيا والمجر وأثيوبيا وأوغندا والنمسا، إضافة إلى أطباء وخبراء في هذا المجال.​

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مصراوي Masrawy

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