سكان محليون: قوات التحالف تقوم بإنزال جوي غرب الرقة السورية

دمشق (د ب أ )

أفاد سكان محليون بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية انزال جوي اليوم الاربعاء في عدة مناطق في محيط مدينة الطبقة السورية، 50 كم غرب مدينة الرقة، التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي قدمت من مناطق شمال نهر الفرات التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية وقامت بإنزال مقاتلين في مطار الطبقة، 5 كم جنوب المدينة، وعلى منطقة المحمية وقريتي ابو هريرة والبوعاصي، 27 كم غرب مدينة الطبقة، وقامت بقطع طريق حلب الرقة والسيطرة عليه .

وأضافوا أن طائرات أمريكية قامت بإلقاء منشورات أمس الثلاثاء حذرت فيه السكان من التجول في مدينة الطبقة والقرى المحيطة بها .

وأكد السكان أن "قوات سورية الديمقراطية (قسد) اجتازت نهر الفرات لأول مرة عبر الزوارق من منطقة قلعة جعبر باتجاه قرية الكرين 7 كم غرب مدينة الرقة".

ونفذت طائرات التحالف الدولي عدة غارات على مدينة الطبقة ومحيطها حيث استهدفت يوم امس الفرن الالي كما استهدفت مدرسة البادية جنوب بلدة المنصورة التي تضم حوالي 50 عائلة نازحة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى .