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«الجدعنة» و«النكد» و«الذاكرة».. رواد تويتر عن بطولة الفتيات العالمية

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«الجدعنة» و«النكد» و«الذاكرة».. رواد تويتر عن بطولة الفتيات العالمية «الجدعنة» و«النكد» و«الذاكرة».. رواد تويتر عن بطولة الفتيات العالمية

التحرير

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تداول عدد من رواد موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، هاشتاج "البنات بطلة العالم في" والذي تفاعلوا معه بشكل كبير وتناقلوا من خلاله صور وتعليقات تعبر عن بطولات الفتيات المختلفة في المجتمع.

وعبّر كل ناشط على موقع تويتر عن وجهة نظره في بطولات الفتيات بمختلف المجالات، حيث قال أحدهم: "البنات بطلة العالم في الجدعنه اعرف واحده ب100 راجل واجدع من 1000"

ونشر آخرون صور من أفلام عدة تعبر عن آرائهم قائلين: "في النكد"، "مبحبش حد يتريق على صحباتي"، "الذاكرة".

واحتفل المصريون، أمس الثلاثاء، بمناسبة عيد الأم، والذي بدأ ظهوره منذ القرن العشرين، حيث تكرم الدول العربية وخاصة الأمهات في 21 مارس من كل عام تقديراً لتربية الأبناء ومجهوداتهم المختلفة من أجل ذلك.

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