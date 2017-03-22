إسماعيل يوسف: ما حدث من أولتراس أهلاوي إساءة لمصر

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أعرب إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادى الزمالك، عن استياءه مما حدث من جانب أولتراس أهلاوى تجاه بعثة الزمالك فى إثيوبيا.

وقال يوسف فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، «ما حدث إساءة لمصر لأن أولتراس أهلاوى وجه السباب للجميع، وهو أمر غير مُبرر، ومعظم هؤلاء الأفراد غائبون عن الوعى».

وأضاف يوسف «الحمد لله بعثة الزمالك بخير وجنش بخير.. فى رحلة الذهاب كان منتهى الاحترام بين الزمالك والأهلى على طائرة واحدة، الجميع يجلس سويًا وحديث فى منتهى الاحترام بين الجميع، حتى وصلنا إلى أديس أبابا، ولكن ما حدث فى العودة من جانب أفراد أولتراس أهلاوى بسباب دون مبرر ليس له تعليق».

كان أفراد أولتراس الأهلي دخلوا في مشادات مع بعض لاعبي الزمالك أثناء تواجد بعثة الفريق الأبيض ترانزيت في أثيوبيا، مما تسبب في تأخر إقلاع طائرة الفريق الأبيض قبل أن يتم تفتيش الطائرة.