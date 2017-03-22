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بالصوت| مدرب المنتخب: هذا هو سر استبعاد باسم مرسي

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بالصوت| مدرب المنتخب: هذا هو سر استبعاد باسم مرسي بالصوت| مدرب المنتخب: هذا هو سر استبعاد باسم مرسي

التحرير

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أشاد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب في تصريحات خاصة لبرنامج "من الآخر مع محمد شبانة" على إذاعة "نغم اف ام" بأداء عرفه السيد مع وادي دجلة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يستحق الانضمام للمنتخب نظرا لأنه يمتلك إمكانيات تناسب احتياجات .

وأكد نبيه، أنه لا توجد أية مشكلة نهائيا مع باسم مرسي مهاجم الزمالك، مشيرا إلى أن عدم انضمامه لأسباب فنية مثله مثل حسام باولو الذي يعتبر أيضا من قوام المنتخب.

وأضاف نبيه أن الجهاز الفني للمنتخب يسعى لرؤية أكبر عدد من اللاعبين المتميزين خلال المعسكرات، وهو ما تم مع عرفه السيد خلال هذا المعسكر، وتم أيضا مع أحمد جمعة مهاجم النادي المصري خلال معسكر ما قبل بطولة الأمم الإفريقية، مؤكدا أن جمعة سيكون له دور مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال نبيه، أن المنتخب يسعى أيضا إلى التعرف بشكل كبير على إمكانيات سام مرسي لاعب ويجان، وأمير عادل المحترف في الدنمارك، لتحديد مدى فائدتهما للمنتخب مستقبلا، مشيرا إلى أن الثنائي يحظى بمتابعة جيدة من جهاز المنتخب مع أنديتهما.

وأكد نبيه، أن هناك تنسيق كامل بين جهازي المنتخبين الأول والمحليين خلال الفترة الماضية، وأنه تم التنسيق معهم على ضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي وعمرو مرعي مهاجم إنبي حتى يتم التعرف على إمكانياتهم بشكل أفضل، مشيدا بمنتخب المحليين وقال أن قوام منتخب مصر أصبح 50 لاعب.

 ونفى نبيه وجود أية أزمة مع حسام غالي قائد الأهلي، موضحا أن بعض وسائل الإعلام هي من تضخم الأمور وأن اعتزال غالي بنهاية الموسم هو أمر شخصي يخص اللاعب، واختتم نبيه حديثه بأنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على من يحرس مرمى المنتخب في مباراة توجو الودية.

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التحرير

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