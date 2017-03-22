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تفاصيل خناقة بعثة الزمالك مع أولتراس أهلاوي بسبب «البت بيضا»

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تفاصيل خناقة بعثة الزمالك مع أولتراس أهلاوي بسبب «البت بيضا» تفاصيل خناقة بعثة الزمالك مع أولتراس أهلاوي بسبب «البت بيضا»

التحرير

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شهدت طائرة الزمالك العائدة من أديس أبابا بالعاصمة الإثيوبية، حالة من الهرج والمرج، ونشبت مشاجرة بين أولتراس الأهلي مع بعثة فريق الزمالك، مما تسبب في تأخر وصول بعثة الفريق إلى القاهرة.

وبدأت المشادة على متن الطائرة، بعدما وجهت الجماهير السباب للزمالك وغناء "البت بيضا "، حيث رد محمود جنش حارس مرمى الفريق قائلا، "عيب كده"، لتسبه الجماهير بالأم، الأمر الذي أشعل الموقف ليشتبك معهم جنش، وعندما شاهد لاعبي الفريق الأبيض تجمع أولتراس الأهلي حول حارس الفريق، توجهوا على الفوز واشتبكوا مع الجماهير.

من جانبه، استدعى المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، ورئيس البعثة بنيجيريا، أمن مطار أديس أبابا، مطالبا بإخضاع الأولتراس لتفتيش دقيق قبل استقلال الطائرة التي تنقلهم إلى القاهرة، وحرر زادة محضر فور وصول بعثة الفريق إلى مطار القاهرة الدولي.

وفور عودة الطائرة، احتجزت قوات أمن مطار القاهرة الدولي، بعض أفراد مجموعة أولتراس أهلاوي، بعد بلاغ من هاني زادة، والاستماع لأقوال محمود عبدالرحيم "جنش".

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التحرير

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