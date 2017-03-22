«شيبة مطرب شوارع».. و«بتاجر مع ربنا»| 7 تصريحات مثيرة لـ«الصغير»

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بين الانتقاد والنجاح أصبح المطرب سعد الصغير واحدًا من الفنانين الأكثر إثارة للجدل على الساحة الفنية، ففي حين اعتبره البعض فنانًا محترفًا؛ فآخرون اتهموه بالابتذال وتدني الذوق العام فيما يقدمه، ولكن ذلك لا يمنع كونه واحدًا من المطربين الأكثر نجاحًا في مجال الأغنية الشعبية حاليًا.

وحل "الصغير" ضيف برنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، عبر فضائية دريم، فأدلى بكثير من التصريحات المثيرة والتي عرضته للانتقاد في بعض الأحيان، ومن بينها:

1- اللي بعمله مش فن

اعترف "سعد الصغير" بأن ما يقدمه في الأفراح ليس فنًا، موضحًا أنه يحيي في اليوم الواحد ما يقرب من 5 أفراح بأجر 12 ألف جنيه تقريبًا، وصرَح: اللي بعمله ده مش فن، إحنا بناكل عيش، اللي بيغنوا حلو قاعدين في البيت".

وأضاف: "إحنا بنفرح العريس والعروسة بس، الناس عاوزة ترقص وعاوزة تغني، أنا لو قولت على نفسي مطرب أدوني 100 قلم"، مشيرًا إلى أن صوته يمثل 3% فقط من أغنياته والباقي يخص فرقته.

2- أحمد شيبة

انتقد "الصغير" المطرب الشعبي أحمد شيبة بأنه لا يغني إلا في الشوارع ولا يصلح للغناء في الفنادق مثلما يفعل هو، قائلًا: "شيبة بيغني أغنية آه لو لعبت يا زهر 18 مرة في الفرح الشعبي، ولو أنا روحت أغني في الشارع هيضربوني، لكن شيبة بيعبر عن المشاركين في الأفراح الشعبية؛ لأنه معندوش أغنية تشغّله في الفنادق".

3- ترامب

اعتبر "الصغير" نفسه واحدًا من أشهر مطربي الأغنية الشعبية حتى في أمريكا، موضحًا أنه المطرب المصري الوحيد الذي شارك إحدى الفرق الغنائية الأمريكية، وقال: "أنا مشهور في أمريكا أكتر من ترامب"، موضحًا أنه يقدم حفلتين في تونس والمغرب شهريًا.

4- تجارة مع الله

صدم سعد الصغير الإبراشي بتصريحه: "أنا مابعرفش أغني لكني بتاجر مع ربنا، ومش هقع نهائيا وفي 30 فرد بياكل ويشرب معايا، وأنا مش بصلي بس بعمل خير من خلال التجارة مع الله".



5- صوتي وحش

اعترف سعد الصغير بأن "صوته وحش" ولذلك يغني مع فرقة وليس بمفرده، قائلًا: "بغني لأم كلثوم في الحمام بس"، وأضاف: "اعتمدوني في الإذاعة والتليفزيون من 15 سنة، والأغاني الشعبية لقمة عيش، وأنا بتاع انبساط"، وأضاف: "لو عملت شريط غنائي زي الفنان هاني شاكر هقعد في البيت".

6- محمود الليثي

"أنا مكتشف الليثي"، هكذا صرح سعد الصغير، موضحًا أنه التقاه لأول مرة في إحدى الأفراح، وقال: "اتقابلت معاه في فرح في إمبابة، وقلت له تعالى ياض، وأخدته وروحت بيه للمنتج أحمد السبكي، وأول أجر حصل عليه كان 2000 جنيه".

7- والدته

تفاجأ الصغير بمداخلة هاتفية من والدته على الهواء، وقال لها مازحًا: "أنا بوست إيدك النهاردة واديتك 5 آلاف جنيه في عيد الأم، عايزك تسيطيني قدام الناس"، وداعبها قائلًا: "فاكرة لما كنت بسرق الأكل وأجيبهولك".

وحكى "الصغير" عن قصة كفاح والدته، قائلًا: "أمي تعبت كتير جدا لأن إحنا 12 أخ ووالدي كان مرتبه 250 جنيها وكان بيسلمهم للبقال، وكل واحد منا كان بيرفع شعار اخدم نفسك بنفسك".