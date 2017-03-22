المالية تستهدف الحصول على تمويلات بـ9 مليارات دولار خلال 2017-2018

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قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك: إن "مصر تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي 9 مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018"، مضيفًا أن التمويل المستهدف ينقسم ما بين أسواق الدين والمؤسسات المالية الدولية.

وردًا على سؤال بشأن التمويل من أسواق الدين الدولية، أوضح "كوجك" "قد يكون في شكل سندات سواء بالدولار أو بعملة أخرى أو في شكل صكوك"، دون تحديد الإطار الزمني لدخول أسواق الدين خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو، وفقًا لـ"رويترز".

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 122 مليار دولار على 3 سنوات.

كانت مصر باعت في يناير سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح جمعت فيها مثلي المستهدف وبعائد أقل من المتوقع.