القوات المسلحة تنظم احتفالية لتكريم الأسرة بمناسبة عيد الأم

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احتفلت القوات المسلحة، بمناسبة عيد الأم، وذلك إيماناً منها بدورهم فى بناء وتكوين المجتمع، حيث نظمت القوات المسلحة احتفالية لتكريم الأب المثالى والأم المثالية على مستوى القوات المسلحة، بحضور اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع، نائباً عن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

ونقل اللواء أركان حرب مدحت النحاس، خلال الاحتفالية تحيات الفريق أول صدقى صبحى، والفريق محمود حجازى، وتهنئتهما بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن للأسرة دوراً كبيراً فى تنشئة الفرد، وأنها الدليل الذى يحدد مسار المجتمع، والمدرسة العليا للقيم السامية والمبادئ النبيلة.

وأكد على فضل الآباء والأمهات الذين يمثلون النماذج التى تساهم فى بناء الدولة وازدهارها، مضيفاً أن الله عز وجل ذكر فضل الآباء والأمهات، وأوصى بهم خيراً، مشيراً إلى أهمية عدم إغفال هذا الفضل الملموس فى كافة النواحى والمجالات.

وفى ختام الاحتفال، قام مساعد الوزير بتكريم عدد من الآباء والأمهات إجلالاً لهم وتقديراً لدورهم المجتمعى وما يقدمونه من عظيم التضحيات فى سبيل تنشئة الأبناء، وعرفاناً بفضلهم فى حياة كل إنسان وغرسهم للمبادئ الوطنية التى تحفظ المجتمع. وحضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة.