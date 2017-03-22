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صور| ارتفاع حصيلة حالات الاشتباه بالتسمم بين تلاميذ أسوان لـ 98 حالة

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صور| ارتفاع حصيلة حالات الاشتباه بالتسمم بين تلاميذ أسوان لـ 98 حالة صور| ارتفاع حصيلة حالات الاشتباه بالتسمم بين تلاميذ أسوان لـ 98 حالة

التحرير

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ارتفعت حصيلة الاشتباه فى التسمم الغذائى بين تلاميذ مدرسة رفقة محمد الابتدائية التابعة لادارة كوم امبو الابتدائية بأسوان، إلى 98 حالة ببين التلاميذ، حيث تم نقلهم على الفور الى مستشفيات كوم امبو المركزى ونصر النوبة المركزى، بحسب مصدر بمديرية الشئون الصحية.

تسمم تلاميذ أسوان

وأشار المصدر إلى أن جميع الحالات شعرت بآلام فى المعدة وحالة غثيان وقىء مفاجئ عقب تناولهم الوجبة الغذائية، التي تم تسليمها لهم اليوم بالمدرسة.

الأطفال

وكان محافظ أسوان مجدى حجازى، أصدر فى وقت سابق قرار بإيقاف صرف التغذية المدرسية لطلاب وتلاميذ المدارس إعتباراً من اليوم 22 مارس الجارى على مستوى مدن ومراكز المحافظة و ذلك عقب هذه الواقعة ، مع تكليف رئيس مدينة كوم أمبو بإخطار النيابة العامة بواقعة الاشتباه فى التسمم.

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التحرير

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