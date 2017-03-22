أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

المالية تعلن ضوابط تنفيذ قرار «الأقصى للأجور» للعاملين بالدولة

Google+ Print
المالية تعلن ضوابط تنفيذ قرار «الأقصى للأجور» للعاملين بالدولة المالية تعلن ضوابط تنفيذ قرار «الأقصى للأجور» للعاملين بالدولة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر وزير المالية، عمرو الجارحي، منشورًا عامًا بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية حول الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وأكد منشور المالية على أن صافي الدخل الشهري يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو لجان، في أي جهة خلال العام الميلادي مقسومًا على 12 شهرًا.

وأشار المنشور إلى أن بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة لا تسري عليها أحكام الحد الأقصى للأجور، متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه