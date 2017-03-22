الحريري: الأزهر قبلة اللبنانيين بجميع مكوناتهم وطوائفهم

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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، سعد الدين الحريري، رئيس وزراء لبنان والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.

في بداية اللقاء أعرب الإمام الأكبر عن خالص تهانيه لدولة رئيس الوزراء اللبناني بمناسبة توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، مضيفًا أن لبنان تمثل ثقلًا ثقافيًّا وحضاريًّا للمنطقة العربية، بما تمتلك من تاريخ طويل في التنوع الفكري والتعايش المشترك بين كافة أطيافه ومكوناته.

وأوضح الطيب، أن الأزهر يقوم بجهود محلية وإقليمية ودولية لترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتعايش وقبول الآخر، ويحرص على التواصل والحوار مع قادة المذاهب والأديان في العالم، مبديًا استعداد الأزهر لتدريب الأئمة اللبنانيين وتأهيلهم على مواجهة الفكر المتطرف، ورفع عدد المنح المقدمة للطلاب اللبنانيين للدراسة بالأزهر، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مركز ثقافي تابع للأزهر لنشر صحيح الدين والمحافظة على التعددية الفكرية الأصيلة التي يتميز بها المجتمع اللبناني.

من جهته، أعرب رئيس الورزاء اللبناني، عن تقديره لدور الأزهر الشريف في تعزيز قيم الوسطية والتسامح والتعايش واعتزازه بشخص الإمام الأكبر وجهوده في نشر السلام العالمي، مشيدًا بمؤتمر "الحرية والمواطنة..التنوع والتكامل" الذي حضره أكثر من 200 شخصية إسلامية ومسيحية من الوطن العربي والعالم، من بينهم عدد كبير من اللبنانيين، وبإعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك.

وأكد رئيس وزراء لبنان أن الأزهر يمثل قبلة اللبنانيين بجميع مكوناتهم وطوائفهم باعتباره يمثل منهج الإسلام المعتدل البعيد كل البعد عن الغلو والتطرف، معربًا عن تطلع اللبنانيين إلى الاستفادة من تجربة بيت العائلة المصرية، بما قدمه من نموذج فريد لتحقيق السلام المجتمعي بين المكونات الوطنية.