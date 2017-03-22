صور| 45 ضابطاً متخصصاً يؤدون اليمين أمام وزير الداخلية

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شهد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، مراسم تخريج الدفعة الاستثنائية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2016/2017 تخصص "طب بشرى" وذلك بمقر أكاديمية الشرطة.

وصدق وزير الداخلية على منح الخريجيين، دبلوم العلوم الشرطية، مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار، وقام الخريجون وعددهم 45 ضابطاً بأداء اليمين أمام الوزير خلف اللواء دكتور كبير معلمى كلية الشرطة، تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.