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بالفيديو.. وزير النقل يلمح بقرب رفع سعر تذكرة المترو

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بالفيديو.. وزير النقل يلمح بقرب رفع سعر تذكرة المترو بالفيديو.. وزير النقل يلمح بقرب رفع سعر تذكرة المترو

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن خسائر مترو الأنفاق منذ عام 2011 بلغت نصف مليار جنيه، لأن تكلفة التشغيل أكثر بكثير من الإيراد الذي يتم تحصيله، مشيرًا إلى أن إيرادات المترو الحقيقية  تتمثل في التذاكر وليست الإعلانات أو المحال التجارية.

وأوضح "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الوضع أصبح لا يحتمل فكرة تأجيل رفع سعر تذكرة المترو، بسبب ارتفاع الأجور 400% منذ 2011، وسعر الصرف، وقطع الغيار، مضيفًا أنه مديونية الهيئة لدى الكهرباء وصلت 220 مليون جنيه، مما يهدد تشغيل المترو تمامًا.

وأضاف أن الخدمة المقدمة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، لازالت متميزة، مؤكدًا أن سعر تذكرة المترو 5 جنيهات قليل جدًا.

 

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التحرير

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