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عمر هريدي: عفت السادات سيعود للمشاركة في السباق الانتخابي

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عمر هريدي: عفت السادات سيعود للمشاركة في السباق الانتخابي عمر هريدي: عفت السادات سيعود للمشاركة في السباق الانتخابي

التحرير

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قال عمر هريدي، محامي الدكتور عفت السادات، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة «تلا والشهداء» إنه تقدم بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى استبعاد «السادات» من الترشح لعضوية مجلس النواب.

وأضاف «هريدي» في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء: «إن حكم المحكمة الصادر بتاريخ اليوم حكم اول درجة وتقدمنا بالطعن عليه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، وتم تحديد جلسة السبت المقبل للحكم النهائي».

وتابع «هريدي»: «الدكتور عفت السادات سيواصل المضي في حملته الانتخابية حتى صدور الحكم النهائي يوم السبت المقبل، وإن شاء الله سيعود لقوائم المرشحين مرة أخرى».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أصدرت اللجنة القانونية لحملة عفت السادات الانتخابية بيانًا أكدت فيه استمرار الحملة الانتخابية عملها.

 

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التحرير

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