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السيسي يؤكد للحريري دعم مصر للاستقرار السياسي في لبنان

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السيسي يؤكد للحريري دعم مصر للاستقرار السياسي في لبنان السيسي يؤكد للحريري دعم مصر للاستقرار السياسي في لبنان

التحرير

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استقبل الرئيس  عبد الفتاح صباح اليوم، سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بسعد الحريري، معرباً عن التقدير لأن تكون زيارته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه إلى القاهرة، بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب الرئيس عن التطلع للمضي قدماً فى تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات عقب زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون لمصر الشهر الماضي، مشيداً بدور سعد الحريري في التوصل إلى توافق بين كافة مكونات الشعب اللبناني، ومؤكداً دعم الكامل للاستقرار السياسي في لبنان.

و تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات، حيث أشار  الرئيس إلى اعتزاز مصر بالنموذج اللبناني وحرصها على مساندة ودعم التنوع الذي يميز المجتمع اللبناني بكافة طوائفه ومذاهبه، مؤكداً تأييد مصر الكامل لمواقف اللبنانية فى إعلاء قيم الاعتدال وتجنب كافة أشكال التوتر والتطرف المذهبي والديني، ورفض مساعي التدخل في شئونه الداخلية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الاجتماع شهد بحث تطورات القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس وقوف مصر ولبنان معاً في المعركة المشتركة ضد الإرهاب والفكر المتطرف، منوهاً إلى ضرورة معالجة جذور الأزمات القائمة في المنطقة بشكل يضمن الحفاظ على وحدة أراضي دولها وسلامتها الإقليمية واستعادة استقرارها بما يصون مصالح ومقدرات شعوبها.

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التحرير

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