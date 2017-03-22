تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "رشوة مرور الوايلي" لـ 18 يونيو

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة، لجلسة 18 يونيو.

وجاء قرار التأجيل لتقديم المستندات، من قبل الطرفين.

كانت نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، أحال رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.

وكشفت التحقيقات عن قيام النقيب محمد عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور نظير تقاضى رشوة، وهم: مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلي بوحدة المرور.