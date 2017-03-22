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السعودية تطلق حملة لتسهيل إجراءات تسفير مخالفي الإقامة والعمل

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السعودية تطلق حملة لتسهيل إجراءات تسفير مخالفي الإقامة والعمل السعودية تطلق حملة لتسهيل إجراءات تسفير مخالفي الإقامة والعمل

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

جدة (أ ش أ)

صرح القنصل العام المصري في جدة حازم رمضان اليوم الأربعاء بأن وزارة الداخلية السعودية أطلقت حملة بعنوان (وطن بلا مخالف)، وتستهدف تسهيل إجراءات تسفير مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة من الزائرين والمقيمين، وذلك بعد تدشينها من قبل الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية، والتي يبدأ تفعيلها في غرة رجب 1438 الموافق ٢٩ مارس الجاري.

وتشمل الحملة إعفاء المخالفين من الغرامات والتوقيف والتبصيم (بصمة مرحل)، والتي كانت تمنع عودتهم مرة أخرى إلى المملكة.

وأوضح القنصل العام أنه على المخالفين الزائرين (مخالفو تأشيرات الزيارة والعمرة والحج) التوجه مباشرة إلى المطارات والمنافذ الحدودية للعودة إلى أرض الوطن، أما بالنسبة للمخالفين المقيمين (المبلغ عنهم هروب والمبصمون بصمة الحج) التوجه إلى أقرب إدارة وافدين في المناطق التابعين لها أو إلى الإدارة الرئيسية للوافدين بالشميسي بطريق جدة – مكة المكرمة، وذلك بعد تحديد موعد من خلال نظام التسجيل الإلكتروني الجاري الإعلان عنه من قبل السلطات السعودية.

وأضاف القنصل العام إن القنصلية ستستمر في متابعة التطورات كافة في هذا الشأن وإعلانها للمواطنين، كما يمكن التواصل مع القنصلية العامة من خلال الرقم: (0500054094).

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