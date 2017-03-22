"صحة المنوفية" تتحفظ على 320 باكو بسكويت تغذية عقب تسمم 120 طالبًا

هناء سرور وكيل صحة المنوفية
المنوفية ـ مروة فاضل:
المنوفية ـ مروة فاضل:
قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل صحة المنوفية، اليوم الأربعاء، إنه تم التحفظ على٣٢٠ باكو بسكويت تغذية مدرسية بتاريخ إنتاج يناير ٢٠١٧ وصلاحية لمدة ٦ أشهر، وسحب ٥ عينات لتحليها بالمعامل المركزية.
جاء ذلك عقب تسمم 120 طالبا بمدرسة كفر الخضرة الابتدائية بمركز الباجور، عقب تناولهم تغذية مدرسية.
وأكد الدكتور عبدالله عمارة، وكيل تعليم المنوفية، إحالة مورد التغذية المدرسية للمدارس التي حدثت بها إصابات الأطفال للتحقيق.
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