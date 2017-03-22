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اشتباه تسمم 46 تلميذا بسبب التغذية المدرسية في أسوان

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اشتباه تسمم 46 تلميذا بسبب التغذية المدرسية في أسوان اشتباه تسمم 46 تلميذا بسبب التغذية المدرسية في أسوان

مصراوي Masrawy

مستشفى كوم أمبو المركزي

أسوان ـ إيهاب عمران:
أصيب 46 تلميذا بمدرسة الشيخة رفقة بنجع العرب بمركز كوم أمبو بأسوان باشتباه تسمم، عقب تناولهم للوجبات المدرسية، وتم نقلهم لمستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقال الدكتور محمد غلاب، مدير عام مستشفى كوم أمبو المركزي، إن الحالات ظهرت عليها أعراض اشتباه تسمم، ويعانون من نزلات معوية بسيطة وقيء، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم، وتركيب المحاليل الطبية وتقديم العلاج اللازم.

كما تم أخذ عينات وإرسالها إلى معامل التحاليل لمعرفة أسباب الإصابة.

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