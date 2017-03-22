تجديد حبس طالب إعدادي قتل زوجة عمه بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أمرت محكمة جنح أبو كبير في الشرقية، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس طالب بالصف الثالث الإعدادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجة عمه بهدف سرقتها بمنزلها بقرية "الأحراز" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية "الأحراز" التابعة لدائرة المركز، بالعثور على "هدية.س.م" 35 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة داخل مسكنها بالقرية.

بالانتقال والفحص، تبين وجود آثار خنق وكدمة برأس المجني عليها، ووجود حجر على الأرض، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3528 إداري أبو كبير لسنة 2017، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عبدالله.إ.م" 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، نجل شقيق زوج المجني عليها، حيث حضر يوم الحادث إلى المنزل بهدف السرقة، إلا ان زوجة عمه (المجني عليها) شعرت به، فقام الأخير بالتعدي عليها بضربها بحجر على رأسها، قبل أن يقوم بخنقها بحزام بنطاله حتى لفظت أنفسها الأخيرة.

وتمكن ضباط المباحث، من ضبط الطالب المتهم، قبل أن يُدلي باعترافاته أمام النيابة العامة، قائلًا: "كنت عاوز أجيب فلوس ثمن إيجار موتوسيكل أحضر به فرح واحد قريبنا في البلد.. وبصراحة فكرت أروح بيت مرات عمي يمكن ألاقي أي فلوس تنفعني هناك".

وأشار الطالب (المُتهم)، إلى أنه لم يكن ينوي أن يقتل المجني عليها، إلا أن ظهورها فجأة غير ترتيباته؛ "مكنتش ناوي أقتل حد، لكن هي فجأة شافتني، وبصراحة خوفت تبلغ عني، ومسكت حجر من على الأرض وضربتها".