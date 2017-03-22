ميناء الإسكندرية: مخزوننا من القمح والغلال يتجاوز المليون طن

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 4 سفن هى "سولدوى، هيرمس، وادى سفاجا، سالفيانا" على متنهم 209 آلاف طن قمح قمح قادمة من دولتى روسيا وأوكرانيا.

صرح بذلك رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية.

وأشار الغندور إلى أن إجمالي مخزون الغلال بصوامع مينائى الإسكندرية والدخيلة بلغ مليون و100 ألف طن منهم 330 ألف طن قمح.

وأكد "الغندور" أن الميناء يشهد نشاطاً ملحوظا فى حركة السفن واستقبال السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى وصول 12 سفينة تحمل بضائع متنوعة، من بينهم السفينة "سكاي دريم" قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 16 ألف طن زيت طعام.

ومن جانبه، وجه اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الميناء، السلطات المعنية بتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات.