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محافظ دمياط: تشكيل لجنتين لتوفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية

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محافظ دمياط: تشكيل لجنتين لتوفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية محافظ دمياط: تشكيل لجنتين لتوفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية

مصراوي Masrawy

إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تشكيل لجنتين للمرور على المراكز الطبية لتوفير احتياجات المحافظة من المستلزمات الخاصة بالمستشفيات والوحدات التابعة لمديرية الشئون الصحية، وذلك حفاظا على استمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق.

وأضاف طه، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن مهمة اللجنة الأولى تتمثل في إعداد المقايسة التقديرية والمواصفات الفنية للأصناف المختلفة واللجنة الثانية لإجراء الشراء بطريقة الاتفاق المباشر وتكون مهمتها مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف وأن الأسعار مناسبة، وجاءت الموافقة على تشكيل اللجان تطبيقا لنص المادة رقم (7) من القانون رقم (89) لسنة 98.

وأكد المحافظ أن لجان المتابعة بديوان عام المحافظة شنت حملة مرور على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف علي الانضباط الإداري للعاملين شملت مستشفى رأس البر المركزي ووحدة طب الأسرة بجمصة ووحدة طب الأسرة بالركابية ووحدة طب الأسرة بأم الرضا وجرى إحالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للتحقيق وشدد المحافظ على الأطباء عدم اعتراض أي من لجان المحافظة ومساعدتهم في أداء عملهم.

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