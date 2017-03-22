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بالصور.. تأجيل محاكمة بديع و92 آخرين بأحداث بنى سويف لـ 14مايو

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أحداث بنى سويف (1)أحداث بنى سويف (1)

أحداث بنى سويف (2)أحداث بنى سويف (2)

أحداث بنى سويف (3)أحداث بنى سويف (3)

أحداث بنى سويف (4)أحداث بنى سويف (4)

أحداث بنى سويف (5)أحداث بنى سويف (5)

أحداث بنى سويف (6)أحداث بنى سويف (6)

أحداث بنى سويف (7)أحداث بنى سويف (7)

أحداث بنى سويف (8)أحداث بنى سويف (8)

أحداث بنى سويف (9)أحداث بنى سويف (9)

أحداث بنى سويف (10)أحداث بنى سويف (10)

أحداث بنى سويف (11)أحداث بنى سويف (11)

كتب- عمرو علي:

تصوير- علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف"، لجلسة 14 مايو.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

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