وزير التعليم يوافق على مشاركة إدارات المدارس المنتجة بمعرض "ديارنا 2017"

كتبت- ياسمين محمد:

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مشاركة الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بمعرض "ديارنا" الذي يقام فى النصف الثانى من شهر إبريل 2017، بأرض المعارض جناح (المدرسة المنتجة) بمدينة نصر بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، قالت راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، إن إقامة هذا المعرض تأتى فى إطار تفعيل الاتصال والتواصل والتعاون بين الجهات الأكاديمية، والتنفيذية لخدمة المجتمع.

وأوضح عماد الدين منصور مدير الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بأنه سيتم مشاركة (7) مديريات تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس، هى: المنوفية، الوادى الجديد، الشرقية، الفيوم، سوهاج، شمال سيناء، والأقصر، وسيتم عرض منتجات غذائية، ومنتجات نسيج، ومشغولات فنية، ومشغولات خشبية.