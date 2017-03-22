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كيم كاردشيان: هيأت نفسي للاغتصاب في باريس.. صور

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كيم كاردشيان: هيأت نفسي للاغتصاب في باريس.. صور كيم كاردشيان: هيأت نفسي للاغتصاب في باريس.. صور

كشفت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المثيرة للجدل كيم كاردشيان، في أحدث حلقات برنامجها الواقعي Keeping up with The Kardashians يوم الأحد 19 مارس الحالي، عن شعورها بأنها ستتعرّض للاغتصاب والقتل من جانب اللصوص، الذين اقتحموا غرفتها في العقار المقيمة فيه، خلال خضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، في شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت النجمة العالمية لشقيقتيها كورتني وكلوي، خلال البرنامج أنها تهيأت نفسيا للاغتصاب، بعد ما قام أحد اللصوص بمسك ساقها في السرير، ولم تكن مرتدية لملابس داخلية وقتها، وجذبها ناحيته، وعندها قالت لنفسها أن هذه هي اللحظة التي ستتعرّض فيها للاغتصاب ولكن هذا لم يحدث، وقام بوضع شريط لاصق على فمها لمنعها من الصراخ، ووجّه البندقية ناحية رأسها، ما جعلها تشعر أنه سيفجرها.

وأضافت كيم، باكية أنها سألت اللصوص إن كانت ستموت، ولكنهم لم يفهموا لغتها الإنجليزية، وطلبت من بواب الفندق الذي أُجبر على توصيل اللصوص إلى غرفتها أن يخبرهم بأنه لديها أطفال وعائلة وأن يتركوها تعيش.

والجدير بالذكر أن الواقعة تعود إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما تنكّر خمسة رجال مسلحين في ثياب الشرطة الفرنسية، وقاموا بسرقتها تحت تهديد السلاح، ومن ضمن المسروقات إثنين من الهواتف المحمولة، وخاتم يقدّر ثمنه بـ 4.5 ملايين دولار، بالإضافة إلى علبة مجوهرات كاملة تحتوي على متعلّقات ثمينة تقدّر بـ 6 ملايين دولار، وذلك أثناء تواجدها لحضور أسبوع الموضة في باريس.

 
20170107_164535_8124.jpgكيم كاردشيانكيم كاردشيانكيم كاردشيانكيم كاردشيانكيم كاردشيان
المصدر : جولولى

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