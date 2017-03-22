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بالفيديو.. أول رد من منة شلبي على ظهورها "شبه عارية" في برومو فيلمها «الأصليين»

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بالفيديو.. أول رد من منة شلبي على ظهورها "شبه عارية" في برومو فيلمها «الأصليين» بالفيديو.. أول رد من منة شلبي على ظهورها "شبه عارية" في برومو فيلمها «الأصليين»

أثارت الفنانة المصرية منة شلبي، حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها شبه عارية في برومو فيلم «الأصليين».
 
منة شلبي، ردت على الانتقادات التي تعرضت لها قائلة في تصريحات صحفية: «إن البرومو يتم وضعه طبقًا لرؤية المخرج والمونتير وكل شخص في الفيلم له الوظيفة التي يقوم بها، مؤكدة أنها شاهدت البرومو ووافقت عليه لأنه غير مثير«.,
 
وأضافت: «أنها لم تخترق الخطوط الحمراء مثلما انتشر بل لقطات عادية ووجهت منه رسالة إلى الجمهور قالت فيها: شاهدوا العمل حينما يطرح فالحكم قبل المشاهدة ظلم».
 
«الأصليين»، أول تأليف للكاتب الروائي أحمد مراد، للسينما مباشرة، ودون طرحها كرواية، ، ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، وماجد الكدواني، وكندة علوش، ومحمد ممدوح، ورجاء الجداوي، ومن إخراج مروان حامد.
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المصدر : جولولى
 
 

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