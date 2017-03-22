7 رابحون من حوار «حسن حمدي» مع شوبير

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حل حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، ضيفًا على برنامج "مع شوبير" المذاع على فضائية صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، وذلك بعد غيابه عن الظهور إعلاميا منذ عدة سنوات.

وجاء ظهور حمدي بعدما تم تكريمه من الإتحاد الأفريقي "الكاف" ومنحه وسام الاستحقاق الذهبى، بناءً على ما قدمه للنادى الأهلى، الذى كان ممثلا عن الكرة الأفريقية فى المحافل الدولية والعالمية، وكونه الرئيس الأكثر حصادًا للبطولات الأفريقية التى حصل النادى الأهلى عليها تحت قيادته.

ونستعرض فى التقرير التالي الأشخاص الذي أشاد بهم حمدي خلال حواره:

1-عيسى حياتو

أشاد حسن حمدي بعيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي السابق قائلاً «قدم حياتو الكثير لكرة القدم في قارة إفريقيا بداية من زيادة المنتخبات المشاركة في كأس العالم وجوائز البطولات التي زادت بشكل كبير».

2-حسن مصطفي

أكد حسن حمدي خلال حواره، أنه تصالح مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأنه صديق له حتى على المستوى الأسري منذ أكثر من 30 عامًا.

وأضاف أن خلافه مع حسن مصطفى كان خلافا في قرارات، ولم يتدخل أحد في محاولة الصلح بينهما، وأن "هايدي" ابنة حسن مصطفى هي من كانت تسعى للمصالحة منذ فترة.



3- محمود الخطيب

قال حمدي أن من وجهة نظره محمود الخطيب، هو أكثر شخص يصلح لرئاسة النادي الأهلي في الفترة الحالية، ليكمل مسيرة نظام صالح سليم وحسن حمدي.

وأضاف: «الخطيب تدرج في المناصب داخل إدارة النادي الأهلي، فكان عضوًا للجنة الكرة، ثم نائبًا لرئيس النادي عندما كنت رئيسًا للنادي، ولديه خبرات كثيرة وهائلة على مدار عدة سنوات».

4- حلمي زامورا

قال رئيس الأهلي الأسبق أن محمد حسن حلمي "زامورا" كان من أفضل الشخصيات في تاريخ الوسط الرياضي، وأنه عرض عليه تولي مسؤولية إدارة منتخبات الناشئين، عندما كان زامورا رئيسا لاتحاد الكرة.

وأضاف: «اعتذرت له خاصة أنني تركت عملي بالأهلي، لأركز في عملي الخاص بوكالة الأهرام، كما تبادلت مع كابتن حمادة إمام اللوائح المالية بين الناديين، فالفارق بيننا أن رواتب نجوم الزمالك كانت أعلى بكثير».

5-جوزية وهيدكوتي

أشاد حمدي بالثنائي المجري هيديكوتي والبرتغالي مانويل جوزيه، وقال أنهم أفضل مدربين في تاريخ النادي الأهلي.

وأوضح أن مانويل جوزيه أراحه كثيرًا خلال التعامل معه، وكان لا يمانع في مغادرة أي نجم من نجوم الفريق للاحتراف في الخارج، طالما سيفيد النادي ماديا، لافتا أنه عندما تولى جوزيه مسئولية المدير الفني للأهلي في المرة الأولى، هو من طلب المغادرة عقب وفاة صالح سليم.

6- وليد سليمان

اختار حسن حمدي، أفضل لاعب كرة قدم في مصر، يستمتع بمشاهدته في الملاعب، وقال بعد تفكير طويل: «وليد سليمان.. لمساته للكرة رائعة، فهو لاعب موهوب، وأحب مشاهدته في الملعب»