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البدري: مباراة «المقاولون» مهمة لتجهيز الفريق لاستئناف الدوري

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البدري: مباراة «المقاولون» مهمة لتجهيز الفريق لاستئناف الدوري البدري: مباراة «المقاولون» مهمة لتجهيز الفريق لاستئناف الدوري

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للأهلي، أن مباراة الفريق الودية أمام المقاولون العرب الأحد المقبل، هامة لتجهيز اللاعبين خلال فترة توقف الدوري الحالية بعد تأجيل المسابقة حتى مطلع أبريل بسبب ودية وتوجو.

وأوضح المدير الفني للأهلي فى تصريحات للمركز الإعلامي اليوم الأربعاء، أن أهمية المباراة تكمن في رغبة الجهاز الفني في منح فرصة المشاركة للاعبين الغائبين عن لقاء بيدفست، سواء غير المسجلين في القائمة الإفريقية أو زملائهم الذين جلسوا على مقاعد البدلاء في لقاء بيدفست الأخير.

وأشار إلى أن الفريق يستعد بجدية لعودة الدوري، حيث يسعى الجهاز الفني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في فترة التوقف الحالية لتجهيز جميع اللاعبين؛ حتي لا يفقد أحدهم حساسية المشاركة في المباريات؛ بسبب الارتباطات الإفريقية. 

وأوضح البدري، أن الجهاز الفني أغلق صفحة المشوار الإفريقي، بعدما حقق المطلوب بالصعود لدور المجموعات، ويسعى للتركيز حاليا على المنافسة المحلية بالدوري.

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التحرير

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