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كامل زاهر يوضح حقيقة نزاع الأهلي مع شركة «مسك»

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كامل زاهر يوضح حقيقة نزاع الأهلي مع شركة «مسك» كامل زاهر يوضح حقيقة نزاع الأهلي مع شركة «مسك»

التحرير

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أكد  كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، أن إدارة النادي قامت بتفويض محامي إنجليزي؛ لمتابعة النزاع القائم بين النادي وشركة «مسك» للإنتاج الإعلامي بشأن حقوق قناة النادي الأهلي في الفترة التي كانت تديرها الشركة الدولية في وقت سابق. 

ونفى زاهر فى تصريحات للمركز الإعلامي فى الأهلي، اليوم الأربعاء، صحة قيام شركة "مسك" بالحجز على مستحقات الأهلي لدى نادي ستوك سيتي؛ نظير بيع لاعب الفريق السابق رمضان صبحي للنادي الإنجليزي، مؤكدا أن القسط القادم يستحق سداده في شهر يوليو المقبل، ولم يتم الحجز عليه مثلما حاول البعض الترويج لهذه الادعاءات، ومن ثم فلا صحة لمثل هذه الأقاويل المغلوطة .

وأوضح زاهر "كل ما يتردد من غرامات وأرقام وقعت على الأهلي في هذا الشأن جانبه الصواب تماما، لاسيما أن القضية لاتزال قيد التحكيم القضائي الدولي". 

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التحرير

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