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حمودي: أحلم بالفوز ببطولة إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية

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حمودي: أحلم بالفوز ببطولة إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية حمودي: أحلم بالفوز ببطولة إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية

التحرير

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أبدى أحمد حمودي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالمشاركة مع الفريق منذ بداية دوري الأبطال هذا الموسم، متمنيا أن يكون له دور مؤثر مع الفريق، وأن يساعد زملاءه في حصد لقب دوري الأبطال الإفريقي هذا الموسم.
 
وشدد حمودي في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، على أن الفريق خاض منافسة غاية في القوة أمام بيدفست الجنوب إفريقي ذهابًا وإيابًا، مؤكدا أنه واحد من أصعب فرق البطولة هذا الموسم، ولكن الأهلي استطاع إقصاءه من البداية. 

وأوضح حمودي، أن حلمه هذا الموسم هو الفوز ببطولة إفريقيا مع الأهلي، واللعب في كأس العالم للأندية، موضحا أن هذا الحلم يراود جميع لاعبي الفريق، ولديهم إصرارًا كبيرًا على تحقيقه، بالإضافة إلى الفوز بكل البطولات المحلية هذا الموسم؛ لإسعاد جماهير الأهلي. 

وعن الإصابة التي لحقت به مؤخرا قبل مباراة العودة، قال حمودي: "الحمد لله على كل شيء، فمن الوارد أن يرى البعض هذه الإصابة شيئا يعطل أي لاعب، ولكني مؤمن أنها قضاء وقدر ونصيب من عند الله، والدليل أنني عدت سريعا وشاركت والحمد لله".

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التحرير

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