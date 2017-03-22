حسم لقب الدوري وتحقيق البطولة الإفريقية وطلبات البدري.. «السولية» يتحدث

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قال عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إن الأهلي واجه فريقًا من أصعب الفرق في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا من حيث المستوى الفني والتنظيم الخططي داخل الملعب، مؤكدًا أن بيدفيست يعد من أهم فرق المقدمة في الدوري الجنوب إفريقي، والتي تمتاز جميعها باللعب الجماعي والأداء بقوة، خاصة في المباريات التى تقام على ملعبها.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء "بيدفيست ينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم في جنوب إفريقيا، إلى جانب فرق كبرى أمثال صن داونز وأورلاندو بايرتس، صاحبي التاريخ المميز في دوري الأبطال خلال السنوات الأخيرة.. ولهذا كانت مواجهته غاية في القوة وتستلزم الأداء بحرص وعدم فتح الملعب، وهو ما نبه إليه الكابتن حسام البدري خلال المحاضرات التي سبقت مباراتي الذهاب والعودة من خلال دراسته لمستوى المنافس ونقاط القوة والضعف في صفوفه".

وأردف السولية أن جميع اللاعبين كان لديهم ثقة في التغلب على بيدفيست وخطف بطاقة الصعود لدوري المجموعات، مؤكدا أن الأهلي أدى مباراة كبيرة في لقاء العودة بجنوب إفريقيا وتفوق على بيدفيست معظم أوقات المباراة؛ نتيجة للالتزام الخططي، واحترام المنافس، لافتا إلى أنه من غير المعقول الاستهوان بفريق بقوة بيدفست، كما أن البدايات دائما ما تكون صعبة للغاية في مثل هذه البطولات الكبرى.

وعن الدور الذي أداه في الفريق فنيا خلال مباراة بيدفست الجنوب إفريقي، قال السولية إن الكابتن حسام البدري طالبه بأن يكون بديلًا للاعب الطرف المهاجم في المباراة، ولكن بمهام دفاعية، موضحا «كنت أؤدي دور الجناح الأيمن والوسط المهاجم في الشوط الثاني، حينما كنا نمتلك الكرة، وكانت لي مهام دفاعية مع أحمد فتحي وحسام عاشور، حينما نفقد الكرة، والحمد لله أديت الدور المطلوب قدر المستطاع».

وإستكمل السولية، أنه سبق أن أدى الدور الهجومي من على الأطراف في مبارايات سابقة، وأن غيابه عن اللعب في هذا المركز لفترة طويلة لم يفقده حساسية العودة له من جديد، مؤكدا أنه سعى لتشكيل خطورة في أكثر من كرة مع عبد الله السعيد وعمرو جمال ووليد سليمان.

وعن دور المجموعات هذا الموسم في دوري الأبطال، قال السولية "سيزيد بالتأكيد من صعوبة البطولة، فنحن كنا نواجه فريقين بعد نهاية منافسات المجموعات التي تأخذ كثيرا من مجهودنا في المنافسة؛ من أجل تحقيق الصعود، ولكن الآن سنخوض ثلاث مواجهات ذهابا وإيابا؛ من أجل التتويج إن شاء الله".

وأضاف "لا ينقصنا شيء لتحقيق البطولة الإفريقية هذا الموسم، فنحن نمتلك محجموعة مميزة من اللاعبين، وكذلك جهازا فنيا لم يخسر أي مباراة حتى الآن من بداية الدوري، ولكن يجب أن نتعلم من أخطاء الموسم الماضي في إفريقيا، وأن نتحلى بالتركيز التام في كل المباريات، وعدم التساهل في فقد النقاط بدور المجموعات؛ حتى نسهل المهمة على أنفسنا في الصعود والوصول لدور الثمانية الذي سيضم الفرق الأقوى في القارة".

وعن مسابقة الدوري الممتاز قال السولية: "الحديث عن حسم لقب الدوري من الآن أمر يضر بمصلحة الفريق، وعلينا أن نركز في الفوز في كل المباريات ومواصلة الطريق للنهاية وصولا بإذن الله لدرع الدوري".